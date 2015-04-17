Глава Бюро нацбезпеки Польщі побоюється агресії Росії
Глова Бюро національної безпеки Польщі генерал Станіслав Козєй заявив, що побоюється агресії з боку Росії.
Про це він заявив в ефірі польського телебачення, повідомляє РИА Новости.
"Перед обличчям все більш масштабних маневрів, що проводяться в Росії, зростає небезпека здійснення агресії зненацька у великих масштабах, і ми до цього повинні бути готові", - сказав Козєй у п'ятницю в ефірі польського телебачення.
На його думку, найкращою формою захисту від такого сценарію є своєчасна розвідка.
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"Розвідка в широкому сенсі - професійна, технічна, електронна, а також в кіберпросторі, тому що там більше всього відбувається", - пояснив глава Бюро національної безпеки. "Сучасні системи озброєнь дуже сильно інформатизовані. Відповідний моніторинг мінімалізує ризик несподіванки", - зазначив Козей.
Також генерал заявив, що російські літаки порушують повітряний простір або літають дуже близько біля кордонів, в той час як авіація НАТО досі цього не робила.