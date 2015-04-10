НАТО знову підняв винищувачі на перехоплення військового літака РФ над Балтією

"Був ідентифікований "Іл-20", який летів без плану, без транспондера, не підтримував зв'язок з диспетчерами", - повідомила завідуюча відділом інформування громадськості Вікторія Чемініте, повідомляє ZN.UA з посиланням на Delfi.lt.

Минулого тижня було зафіксовано три таких випадки. Під час двох випадків винищувачі також піднімалися з бази в Шяуляї, ще раз - з естонської Емарі. В останні місяці літаки військово-повітряних сил НАТО вже неодноразово перехоплювали російські військові літаки над Балтикою.

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За даними альянсу, в 2014 році літаки НАТО піднімалися в повітря на перехоплення російських літаків в три рази частіше, ніж роком раніше.

16 березня Росія призвела Північний флот в повну бойову готовність у рамках "раптової перевірки". До перевірки залучено 38 тис. військовослужбовців, 3360 одиниць військової техніки, 41 корабель, 15 підводних човнів, 110 літаків і вертольотів.