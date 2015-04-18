У Делі з'явилася перша жінка-водій автобуса
20:30, 18 квітня 2015Світ
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У Делі вийшла на роботу перша в історії муніципального транспорту жінка-водій автобуса - 30-річна Ванкадаратх Саритха раніше працювала шофером в приватній компанії.
Це перша жінка-водій в історії муніципального транспорту Делі \ t66x.livejournal.com
Ванкадаратх Саритха вже заявила, що забезпечить всім пасажирам безпечний проїзд, передає Бі-бі-сі.
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В Індії не перший рік не вщухають скандали, пов'язані з випадками зґвалтування дівчат у транспорті.
При цьому в низці штатів країни жінки багато років успішно водять автобуси.
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