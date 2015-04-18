У Делі з'явилася перша жінка-водій автобуса

20:30, 18 квітня 2015
Світ
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У Делі вийшла на роботу перша в історії муніципального транспорту жінка-водій автобуса - 30-річна Ванкадаратх Саритха раніше працювала шофером в приватній компанії.

Это первая женщина-водитель в истории муниципального транспорта Дели \ t66x.livejournal.com

Ванкадаратх Саритха вже заявила, що забезпечить всім пасажирам безпечний проїзд, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожВ Індії призупинили реєстрацію і заморозили рахунки GreenpeaceВлада сподівається, що її приклад наслідують й інші жінки.

В Індії не перший рік не вщухають скандали, пов'язані з випадками зґвалтування дівчат у транспорті.

При цьому в низці штатів країни жінки багато років успішно водять автобуси.

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