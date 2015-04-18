У Делі з'явилася перша жінка-водій автобуса

Ванкадаратх Саритха вже заявила, що забезпечить всім пасажирам безпечний проїзд, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожВ Індії призупинили реєстрацію і заморозили рахунки GreenpeaceВлада сподівається, що її приклад наслідують й інші жінки.

В Індії не перший рік не вщухають скандали, пов'язані з випадками зґвалтування дівчат у транспорті.

При цьому в низці штатів країни жінки багато років успішно водять автобуси.