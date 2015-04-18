На тлі бурхливих пожеж в Росії заарештували главу Держлісслужби Забайкалля
Суд за клопотанням слідства взяв під варту на два місяці в. о. голови Держлісслужби Забайкальського краю Руслана Балагура, якого підозрюють у зловживанні посадовими повноваженнями.
Про це повідомив старший помічник керівника СУСК РФ по регіону Єгор Марков, передають РИА Новости.
"Суд заарештував Балагура на два місяці у справі про посадовий злочин, пов'язаний з корупційними моментами, зі зловживанням посадовим становищем, і, відповідно, не пов'язано зі справою про пожежі, яка порушена за "недбалість", - сказав співрозмовник агентства.
СК РФ повідомив у четвер про затримання Руслана Балагура, в інтересах слідства не розкривши подробиці порушеної кримінальної справи. Розслідування проводить другий відділ з розслідування особливо важливих справ СУСК по Забайкальському краю.
Читайте такожУ Росії в масштабних пожежах звинуватили опозицію і диверсантів
У березні прокуратура регіону направила в слідче управління СК РФ по Забайкальському краю матеріали прокурорської перевірки щодо Балагура, якого запідозрили в преференціях деяким лісокористувачам при наданні лісових ділянок для заготівлі деревини в Улетовському районі краю.
У Сибіру і в Забайкаллі в останні дні вирують природні пожежі, які перекинулися на кілька десятків населених пунктів. За даними МНС, в Забайкальському краї для ліквідації загорянь залучено угруповання у складі понад 1,8 тисячі осіб і понад 280 одиниць техніки.