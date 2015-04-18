Коаліція завдала авіаударів по позиціях бойовиків ІД в Іраку і Сирії

В Іраку й Сирії військово-повітряні сили коаліції, очолюваної США, завдали 20 авіаударів по позиціях бойовиків радикального угруповання «Ісламська держава». Про це повідомляє Радіо Свобода.

Об’єднані оперативні сили, які ведуть операцію проти «Ісламської держави», повідомили про сім авіаударів в Сирії і 13 в Іраку. При цьому, зазначають силовики, союзники використовували винищувачі, штурмовики й безпілотники.

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За даними силовиків, 18 квітня іракські військові відновили контроль над більшою частиною нафтопереробного заводу в місті Байджі, що на півночі Іраку. Цього тижня бойовики «Ісламської держави» наступали, проте ця втрата перервала смугу їхніх перемог.

Повстанці захопили завод минулого тижня, заволодівши кількома установками й цистернами.