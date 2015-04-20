У Росії телеведучий похвалився в соцмережах нападом на журналіста з української діаспори

Про це він сам повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Після програми, поки ми були в курилці, Ігор (оголошений в Україні в розшук екс-депутат, лідер націоналістичної партії "Родина" Ігор Марков - ред.) все-таки виконав обіцяне і з'їздив пару раз по нахабній пиці, розбивши йому губу...

Ми, георгієвці, всі вийшли на вулицю, щоб трохи охолонути і заспокоїться... І тут цей терпіла, Гіржов, сідаючи в машину, почав вигукувати, що Маркову треба чекати на відповідь...

Ось тут у мене планка і впала", - написав Кот, детально описавши, як потім разом з Марковим намагався витягнути з машини і побити Гіржова.

Читайте такожУ прямому ефірі російського каналу експерт шокувала ведучого правдою про КримСварка Маркова з Гіржовим виникла в студії під час зйомок ток-шоу «Право голосу», коли Гіржов засумнівався у версії трагедії в Одесі 2 травня, поширюваною російською пропагандою.

"Хочу внести деяку ясність: я не виправдовував спалення людей у Одесі - там багато загадок, йде слідство. Але як журналіст, я люблю факти, тому закликав всіх у студії уважно подивитися підбірку відео в інеті, де покроково все показано: хто і що робив, до чого закликав, як діяла (не діяла) міліція і з якого боку було перше вбивство", - написав Гіржов Коту після бійки.

Довідка. Віктор Гіржов - політичний оглядач, журналіст, в різний час перебував у керівництві регіональних та загальноросійських об'єднань української діаспори.