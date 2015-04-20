Генсек ОБСЄ: З'явився хороший шанс для миру в Україні

Генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Ламберто Заньєр закликав сторони конфлікту на Донбасі "скористатися хорошим шансом на мир".

Про це він заявив під час поїздки до Вільнюса в понеділок, 20 квітня, передає Deutsche Welle з посиланням на інформаційне агентство AFP.

Генсек ОБСЄ зазначив, що експерти спеціальної моніторингової місії організації спостерігали за дотриманням сторонами конфлікту режиму припинення вогню у селі Широкиному поблизу Маріуполя, і воно, "схоже, дотримується".

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Ламберто Заньєр зауважив, що на шляху до встановлення миру на Донбасі є труднощі, але додав, що "загалом ситуація краща, ніж кілька тижнів тому". "На даний момент є хороший шанс для миру, і ми повинні зробити для цього стільки, скільки зможемо. Але в цьому конфлікті завжди існує ризик загострення", - додав він.

Генсек ОБСЄ зауважив, що від лінії розмежування в зоні конфлікту вже відведено багато важкої зброї. Нині ж, на його думку, потрібно зосередитися на відведенні інших категорій меншої зброї, тому що її досі активно використовують, порушуючи режим припинення вогню. Очільник ОБСЄ також повідомив, що в Україні збільшать кількість спостерігачів організації. До початку літа їхня кількість має сягнути щонайменше 600 осіб. Нині спостерігачів ОБСЄ в Україні менше 500.