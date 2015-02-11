МЗС Франції: зустріч у Мінську є "останнім шансом переговорів"
13:23, 11 лютого 2015Політика
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Запланована на сьогодні зустріч лідерів України, Німеччини, Франції і Росії у Мінську є "дійсно останнім шансом переговорів".
REUTERS
Таку заяву зробив міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус в ефірі радіостанції France Inter, передає радіо "Свобода". Він зауважив, що є висока ймовірність того, що переговори відбудуться 11 лютого, незважаючи на низку невирішених питань.
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Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що низка питань ще має бути вирішена перед переговорами в Мінську. Проте сьогодні у Кремлі підтвердили, що російський президент візьме участь у переговорах у Мінську в "нормандському форматі" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
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