МЗС Франції: зустріч у Мінську є "останнім шансом переговорів"

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус в ефірі радіостанції France Inter, передає радіо "Свобода". Він зауважив, що є висока ймовірність того, що переговори відбудуться 11 лютого, незважаючи на низку невирішених питань.

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Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що низка питань ще має бути вирішена перед переговорами в Мінську. Проте сьогодні у Кремлі підтвердили, що російський президент візьме участь у переговорах у Мінську в "нормандському форматі" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.