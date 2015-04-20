У Москві перед днем Перемоги пройдуть рейди для виявлення товарів з нацистською символікою

Про це повідомляє Дождь.

«Ми направляємо вказівки на адресу органів виконавчої влади, щоб вони посилили контроль за поширенням екстремістських матеріалів. Це свастика, емблеми заборонених організацій, сувенірна продукція і форма з такою символікою, матеріали пропагандистського характеру, гасла, листівки та інші...», - розповів начальник відділу інформаційних програм управління заступник мера з антитерористичної діяльності В'ячеслав Попов.

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Рейди пройдуть по газетних кіосках, магазинах одягу, сувенірний точках і інших торгових об'єктах. Попов зазначив, що можуть бути випадки, коли підприємець отримав дозвіл на поширення, приміром, газет, може поширювати екстремістські листівки.

Рейди проводитимуть чиновники. Попов додав, що вони, виявивши порушення, зобов'язані повідомити в поліцію. Подальші дії будуть вже робити співробітники правоохоронних органів.