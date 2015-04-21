ЗМІ повідомили про серйозне поранення лідера ІДІЛ

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на джерело, близьке до терористичної організації.

За словами джерела, спершу рани загрожували життю аль-Багдаді, проте зараз він поволі одужує. Також у повідомленні сказано, що лідери ІДІЛ провели термінову зустріч через поранення аль-Багдаді, припускаючи, що він незабаром помре і потрібно буде призначити нового лідера.

Читайте такожЕфіопія оголосила триденний траур за страченим ІДІЛ християнамиЛідер ІДІЛ ще не відновив повний контроль над організацією, сказало джерело.

Два різних офіційних джерел окремо один від одного підтвердили, що 18 березня коаліцією було завдано авіаудару по конвою з трьох автомобілів поряд з кордоном Сирії. Метою удару були місцеві лідери ІДІЛ, в коаліції не знали, що в одній з машин перебував аль-Багдаді, пише видання.