Папа Римський прийняв відставку єпископа, засудженого за приховування інформації про насильство над дітьми

Фін - перший американський ієрарх, визнаний винним у кримінальній справі такого роду, передає Російська служба Бі-бі-сі.

У 2010 році він не повідомив у поліцію про те, що священика його єпархії Шона Ретігена підозрюють у сексуальному насильстві над дітьми.

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У комп'ютері Ретігена виявили дитячу порнографію, і навіть після початку розслідування священик продовжував контактувати з дітьми.

Раніше УНІАН повідомляв, що попередній Папа Римський Бенедикт XVI в 2011 і 2012 роках позбавив духовного сану 400 священиків, підозрюваних у педофілії.