Папа Римський прийняв відставку єпископа, засудженого за приховування інформації про насильство над дітьми
19:55, 21 квітня 2015Світ
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Засуджений на два роки умовно за приховування інформації, пов'язаної з насильством над дітьми, єпископ Канзас-Сіті Роберт Фін іде у відставку.
REUTERS
Фін - перший американський ієрарх, визнаний винним у кримінальній справі такого роду, передає Російська служба Бі-бі-сі.
У 2010 році він не повідомив у поліцію про те, що священика його єпархії Шона Ретігена підозрюють у сексуальному насильстві над дітьми.
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У комп'ютері Ретігена виявили дитячу порнографію, і навіть після початку розслідування священик продовжував контактувати з дітьми.
Раніше УНІАН повідомляв, що попередній Папа Римський Бенедикт XVI в 2011 і 2012 роках позбавив духовного сану 400 священиків, підозрюваних у педофілії.
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