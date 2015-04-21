Російський військовий корабель знову вторгся у виключну економічну зону Латвії

Про це йдеться у Твіттері Національних збройних сил Латвії, пише Українська правда.

"Збройні сили 21 квітня зафіксували у виключній економічній зоні на відстані близько 5 морських миль від територіальних вод Латвії супровідний корабель ВМС РФ "Bira"", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, військові кораблі і літаки РФ з початком конфлікту в Україні і загострення стосунків між Заходом і РФ все частіше фіксують неподалік від повітряних і морських кордонів Балтії.

При цьому повітряний і морський простір держав вони не порушують, однак у випадку літаків йдеться про загрозу для цивільної авіації.

В країнах Балтії і Британії неодноразово заявляли, що польотами своїх літаків біля їхніх кордонів Росія демонструє силу і тестує реакцію НАТО.