У Сан-Франциско заборонили використовувати диких тварин для розваги

Згідно з рішенням наглядової ради міста, відтепер забороняється використовувати диких тварин у циркових виставах, заходах з нагоди дня народження, зйомки в рекламних роликах, фільмах і шоу на телебаченні, пише РИА Новости.

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Під заборону потрапили леви, слони, ведмеді і інші дикі тварини. В свою чергу, використовувати домашніх тварин у розважальних шоу, в тому числі собак і кішок, не забороняється. Також не заборонено участь домашніх тварин у заходах, які переслідують освітні цілі.