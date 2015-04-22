У Сан-Франциско заборонили використовувати диких тварин для розваги
03:32, 22 квітня 2015Світ
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Члени наглядової ради американського міста Сан-Франциско у вівторок ввели заборону на використання диких тварин у різних розважальних заходах
У Сан-Франциско заборонили використовувати диких тварин для розваги / Фото: УНІАН
Згідно з рішенням наглядової ради міста, відтепер забороняється використовувати диких тварин у циркових виставах, заходах з нагоди дня народження, зйомки в рекламних роликах, фільмах і шоу на телебаченні, пише РИА Новости.
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Під заборону потрапили леви, слони, ведмеді і інші дикі тварини. В свою чергу, використовувати домашніх тварин у розважальних шоу, в тому числі собак і кішок, не забороняється. Також не заборонено участь домашніх тварин у заходах, які переслідують освітні цілі.
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