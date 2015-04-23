У Чилі прокинувся один з найнебезпечніших вулканів, триває евакуація (фото, відео)

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

У телерепортажах видно, як щільна хмара попелу і диму піднімається на кілька кілометрів над жерлом вулкана.

Влада також скасувала польоти в околицях Кальбуко.

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За даними сейсмологів, виверження Кальбуко перевершує за інтенсивністю виверження іншого вулкана, яке відбулося в березні на півдні Чилі, Вільяріка.

Висота Кальбуко становить близько 2000 метрів, і він є третім в списку 90 найбільш небезпечних активних вулканів Чилі.