У Чилі прокинувся один з найнебезпечніших вулканів, триває евакуація (фото, відео)
08:33, 23 квітня 2015Світ
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Перше за 40 років виверження вулкана Кальбуко на півдні Чилі призвело до евакуації понад тисячі осіб у радіусі 20 кілометрів.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
У телерепортажах видно, як щільна хмара попелу і диму піднімається на кілька кілометрів над жерлом вулкана.
Влада також скасувала польоти в околицях Кальбуко.
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За даними сейсмологів, виверження Кальбуко перевершує за інтенсивністю виверження іншого вулкана, яке відбулося в березні на півдні Чилі, Вільяріка.
Висота Кальбуко становить близько 2000 метрів, і він є третім в списку 90 найбільш небезпечних активних вулканів Чилі.
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