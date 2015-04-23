Концерт System of a Down у Єревані до 100-річчя масових убивств вірмен (подію завершено)

Рок-гурт на своїй офіційній сторінці SOAD розмістив відеоматеріал із закликом «Приєднуйтесь до нас, щоб досягти справедливості в цьому питанні», пише Радіо Свобода.

Концерти System of a Down вже відбувся у Лондоні, Кельні, Ліоні, Брюсселі, Амстердамі і Москві.

Кінцевою точкою турне буде Єреван. Концерт відбудеться на площі Республіки 23 квітня о 19:30.

Читайте такожТуреччина відкликала посла з Австрії через визнання геноциду вірменівЦього місяця сповнюється сто років від початку подій у тодішній Османській імперії, коли, за оцінками, 1915-го й наступними роками в османській Туреччині були вбиті чи загинули внаслідок примусових депортацій близько півтора мільйона вірмен. Вірмени вважають, що йшлося про свідомий геноцид їхнього народу, і вшановують роковини його початку щороку 24 квітня. Сучасна турецька держава категорично відкидає таке визначення і, визнаючи загибель сотень тисяч вірмен, заявляє, що то була громадянська війна, в якій так само гинули й турки. При цьому Туреччина вкрай різко реагує на будь-яке визнання у світі тих подій як геноциду вірмен.