Німеччина анулює шенгенські візи російським "Нічним вовкам" - МЗС Польщі

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив польський міністр закордонних справ Гжегож Схетина в ефірі Radio Zet.

"Знаю, що вони мають проблеми з отриманням шенгенської візи", - сказав міністр, коментуючи проблему рейду байкерів з Москви до Берліна.

Читайте такожУ Білорусі протестують проти мотопробігу "Нічних вовків": Ви несете війну

"У свою чергу, Німеччина анулює шенгенські візи", - зазначив Схетина і додав, що польський уряд планує вирішити, чи пропускати цих байкерів на свою територію сьогодні в другій половині дня.

Схетина не виключив, що Польща також анулює видані учасникам цього клубу шенгенські візи. "Ми повинні побачити, якою буде візова ситуація, який вона має зв'язок зі списком, який ми отримали", - пояснив міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше представники влади Польщі назвали провокацією запланований "Нічними вовками" проїзд з Росії до Німеччини у рамках нібито вшанування 70-ї річниці завершення Другої світової війни.

"Нічні вовки" планують проїхати територією Росії, Білорусі, Польщі, Словаччини, Чехії, Австрії та Німеччини. Польща має стати першою країною Євросоюзу на їхньому шляху, і польські прикордонники мають вирішити, чи пропускати їх на територію Шенгену.