Глава МЗС Чехії назвав провокацією мотопробіг російських "Нічних вовків"

13:45, 17 квітня 2015
Політика
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Міністр закордонних справ Чехії Любомір Заоралек вважає провокацією запланований на кінець квітня - початок травня райд байкерів із російського націоналістичного клубу "Нічні Вовки".

Ночные волки / obitel-minsk.by

Про це він написав у Twitter.

"Проїзд російських мотоциклістів, яких називають "Нічні вовки", вважаю провокацією. Ми повинні уважно слідкувати за тим, аби під час поїздки нашою країною вони дотримувалися законодавства", - написав міністр.

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Раніше на цьому тижні "особливою провокацією" назвала запланований мотопробіг і глава уряду Польщі Ева Копач, а глава польського МЗС закликав не надавати цій справі особливого розголосу, оскільки цьому найбільше тішаться у Москві.

Польща стане першою із країн Євросоюзу на шляху райду "Нічних вовків", котрі планують нібито в рамках відзначення 70-річчя перемоги здійснити мотопробіг «На Берлін» з 25 квітня по 9 травня. Вони планують теж проїхати територією Чехії, Словаччини та Австрії.

Польська влада зазначила, що остаточне рішення про те, пускати чи ні російських байкерів в країну, ухвалять працівники прикордонної служби.

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