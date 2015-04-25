НАТО розширить корпус "Північний Схід" у Польщі

Міністри оборони країн-членів НАТО - Німеччини, Польщі і Данії - підтвердили плани щодо розширення багатонаціонального корпусу "Північний Схід" у місті Щецині в Польщі.

Як зазначила міністер оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн під час відвідування корпусу, на даний час там перебувають "окрім наших польських, данських партнерів і нас, німців, представники ще 15 країн", повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на інформагентство AFP.

За словами міністра, до саміту НАТО у Варшаві наступного року в корпусі повинні бути представлені військовослужбовці з понад 20 країн.

Фон дер Ляєн зустрілися в Щецині зі своїми колегами з Польщі та Данії - Томашем Семоняком та Ніколаєм Вамменом. Фон дер Ляєн запевнила колег, що Німеччина розмістить у Щецині сотню солдатів, що становитиме четвертину корпусу.

Як зазначив міністр оборони Польщі, його країна виступає за те, "аби в Щецині були представлені щонайбільше союзників по Альянсу". "Польща дуже розраховує на розвиток корпусу", - сказав Семоняк. На думку Семоняка, обороноздатність НАТО у Східній Європі потрібно посилити, а корпус повинен "стати організатором оборони в Східній Європі".

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Нагадаємо, нещодавно у Потсдамі пройшла зустріч міністрів оборони Німеччини, Франції та Польщі. Сторони виступили за єдину безпекову та оборонну політику ЄС.