Німеччина, Франція і Польща будуть зміцнювати оборону ЄС

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн, її французький колега Жан-Ів Ле Дріан і польський міністр оборони Томаш Семоняк провели в Потсдамі зустріч у форматі "Веймарського трикутника", повідомляє DW.DE.

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За словами Урсули фон дер Ляєн, Європа сьогодні потерпає від кризових ситуацій, як ніколи раніше. "Ми повинні стати швидшими, ми повинні стати кращими", - заявила вона, підкресливши, що йдеться про боєздатні європейські силі в рамках НАТО. Своє чергою, Жан-Ів Ле Дріан говорив про те, що Європа потребує єдиної політики у сфері оборони на тлі конфліктів в Україні та арабських країнах.

За підсумками зустрічі міністри трьох країн заявили, що Німеччина, Франція і Польща мають намір стати рушійною силою для політики безпеки і оборони Євросоюзу. Відповідний лист вони направлять на адресу верховної представниці ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні.