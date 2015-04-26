Дві сотні путінських "Нічних вовків" без перешкод заїхали до Польщі - ЗМІ

Скандал з поїздкою путінських мотоциклістів із клубу "Нічні вовки" до Берліну набирає обертів. Польський політик Януш Палікот - закликає прем'єр-міністра Єву Копач і чільника МЗС Ґжеґожа Схетину піти у відставку.

Як пише польська преса, російські байкери безперешкодно в'їхали до Польщі й напередодні - взяли участь у вшануванні загиблих радянських солдатів на кладовищі у Бранево, повідомляє 5 канал.

Потрапили вони туди з Калінінградської області. І це - попри те, що два дні тому сам міністр закордонних справ Польщі заборонив їм в'їзд до країни через відсутність точної інформації про мету подорожі. Загалом у Бранево зібралися 4 сотні росіян, з них 206 - байкерів.

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Серед учасників заходу помітили губернатора Калінінградської області, а також посла Росії в Польщі Сергія Андрєєва, генерального консула в Гданську Олександра Карачевцева.

Байкерський клуб, відомий палкою прихильністю до російського президента, планує доїхати до Берліна. Щоб там відсвяткувати 70-річчя перемоги над нацистською Німеччиною. Нагадаємо, раніше офіс Ангели Меркель закликав МЗС ФРН скасувати візи для "Нічних вовків".