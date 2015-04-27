З гірських баз на Евересті евакуювали альпіністів

Усього на двох базах перебувало 210 альпіністів, усі вони тепер розміщені на основній базі і в сусідніх селах, передає Російська служба Бі-бі-сі із посиланням на голову департаменту туризму Непалу Тулсі Гаутама.

За його словами, у рятувальній операції брали участь чотири вертольоти.

Читайте такожНа Евересті під час сходження лавини загинули 65 альпіністів, більше тисячі людей чекають на евакуацію

Більшість евакуйованих альпіністів не стали брати із собою гірське спорядження, розраховуючи продовжити експедицію.

Раніше у Держдепартаменті США повідомили, що на Евересті загинув топ-менеджер Google і ще двоє американців.