На Евересті загинув топ-менеджер Google і ще двоє американців - Держдепартамент

Серед загиблих - топ-менеджер компанії Google Ден Фрединбург (Dan Fredinburg), який займався питаннями захисту від несанкціонованого доступу у лабораторії новітніх розробок Google X, передає Lenta.ru із посиланням на Reuters.

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Він здійснював сходження із двома іншими співробітниками Google, однак вони не постраждали. Серед жертв лавини також - 61-річний режисер-документаліст Том Таплін (Tom Taplin) і медик Маріса Ів Джиравонг (Marisa Eve Girawong).

Раніше УНІАН повідомляв, що на Евересті під час сходження лавини загинули 65 альпіністів, понад тисяча людей чекають на евакуацію.

Нагадаємо, у суботу об 11:56 за місцевим часом у Непалі стався руйнівний землетрус магнітудою 7,9. За ним послідував ряд підземних поштовхів, найпотужніший із яких магнітудою 6,6 був зареєстрований о 12:30. За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок землетрусу становить 4,718 тис осіб. Поштовхи відчувалися також і в низці районів Індії, у тому числі, у столиці і східних та північно-східних штатах.

Також землетрус викликав лавину, яка обрушилася на Еверест, поховавши частину базового табору альпіністів, які готувалися до сходження біля основної траси на вершину у розпал сезону її підкорення.