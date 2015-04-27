Поліція Малайзії запобігла атаці джихадистів на столицю країни
09:44, 27 квітня 2015Світ
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Малайзійська поліція заарештувала 12 осіб, пов'язаних з військовим угрупованням Ісламська держава, що планували атакувати кілька точок у столиці країни, яка приймає саміт АСЕАН (Асоціація країн південно-східної Азії - ред.).
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
Підозрювані - чоловіки віком від 17 до 41 року - були заарештовані у суботу та неділю в Улу-Лангаті та Черасі, передмістях Куала-Лумпура, повідомив голова поліції Халід Абу Бекер.
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У затриманих вилучили по 20 кілограмів аміачної селітри та азотнокислого калію.
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