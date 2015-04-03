Меркель виступає за продовження санкцій проти Росії - ЗМІ

Про це пише публіцист польської Gazeta Wyborza Томаш Бєлєцький з Брюсселя.

"Навколо Парижа та Берліна об’єднуються різні групи країн ЄС. Меркель хоче продовження до кінця року запроваджених проти Москви обмежень, які втратять чинність у липні, що робить з неї лідера яструбів. Біля Парижа групуються євросоюзівські голуби, котрі очікують антисанкційного рішення (президента Франції Франсуа) Олланда", - пише публіцист.

Він відзначає, що, разом з тим, глава Французької держави, принаймні зараз, дотримується узгодженої з Меркель політики.

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"І якщо "Мерколанд" протримається до літа, то Кремль може чекати несподіванка у вигляді європейської єдності", - зазначає він.

Публіцист зауважив, що такої єдності навряд чи вдалося б досягнути із попереднім президентом Франції Ніколя Саркозі, який нещодавно закликав Захід, аби він "з повагою поставився до того, що Крим обрав Росію".