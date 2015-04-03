Меркель виступає за продовження санкцій проти Росії - ЗМІ
Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступає за продовження дії запроваджених проти Росії економічних санкцій за агресію проти України, котрі можуть втратити чинність улітку цього року.
Про це пише публіцист польської Gazeta Wyborza Томаш Бєлєцький з Брюсселя.
"Навколо Парижа та Берліна об’єднуються різні групи країн ЄС. Меркель хоче продовження до кінця року запроваджених проти Москви обмежень, які втратять чинність у липні, що робить з неї лідера яструбів. Біля Парижа групуються євросоюзівські голуби, котрі очікують антисанкційного рішення (президента Франції Франсуа) Олланда", - пише публіцист.
Він відзначає, що, разом з тим, глава Французької держави, принаймні зараз, дотримується узгодженої з Меркель політики.
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"І якщо "Мерколанд" протримається до літа, то Кремль може чекати несподіванка у вигляді європейської єдності", - зазначає він.
Публіцист зауважив, що такої єдності навряд чи вдалося б досягнути із попереднім президентом Франції Ніколя Саркозі, який нещодавно закликав Захід, аби він "з повагою поставився до того, що Крим обрав Росію".