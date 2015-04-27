Журналіст, який підпалив траву в Сибіру, відбувся доганою

«Акинченко винесли суспільну догану, тобто пожурили», — повідомило FlashSiberia джерело в силових органах регіону.

За його словами, журналіст вибачився, пояснивши свій вчинок бажанням зняти гарний репортаж».

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Разом з тим, за даними джерела, в регіоні затримано кілька осіб, яких підозрюють у підпалах, і їм загрожує реальний тюремний термін.

Раніше повідомлялося, що заяву на Акінченко у відділення МВС по Ширинському району Хакасії написала місцева мешканка. З її слів журналіст, перебуваючи в п'яти метрах від селища Колодязний, кинув на землю недокурок, в результаті чого сталося загоряння трави. За словами самого журналіста, він хотів підпалити траву, «щоб зняти фон». У керівництві Першого каналу назвали Акінченка ідіотом.