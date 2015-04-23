Російського журналіста вирішили не звільняти за підпал трави в Хакасії

Про це «Російській службі новин» повідомив заступник гендиректора Першого каналу і керівник дирекції інформаційних програм Кирило Клейменов.

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«Ідіоти! Одне слово! Зрозуміло, він буде покараний. Треба мати голову на плечах, думати, що ти робиш. Кореспондент він хороший і людина хороша. Але голову потрібно включати завжди! Звичайно, буде покараний, але звільнений він не буде», - сказав Клейменов. Як саме покарають журналіста, Клейменов не уточнив.

Як повідомляв УНІАН,кореспондент "Першого каналу" Михайло Акінченко підпалив траву під час зйомки репортажу в Хакасії - республіці РФ, яка постраждала від масштабних пожеж.