Дві гробниці біля підніжжя єгипетських пірамід відкрилися після реставрації

Про це повідомляє РИА Новости.

Гробниці належать до періоду Стародавнього царства і верховному жрецеві фараона Хеопса на ім’я Емрі та його старшому синові Нефер-ба-Птаху одному з царських вельмож.

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"Могили являють собою приклад індивідуальних поховань епохи Стародавнього царства. Відвідувачі зможуть побачити, те які віросповідання були в той час, а також оцінити архітектурно-художній стиль тієї епохи", - сказав присутній на відкритті міністр у справахстарожитностей Єгипту Мамдух ад-Даматі.

Реставраційні роботи з відновлення пам'ятників були розпочаті ще в 2010 році, проте через революції і численні потрясіння були відкладені і поновлені лише шість місяців тому.

Гробниці були знайдені в 1925 році американським археологом Джорджем Рейснером.