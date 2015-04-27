Дві гробниці біля підніжжя єгипетських пірамід відкрилися після реставрації
Міністерство у справах старожитностей Єгипту в понеділок презентувало, після реставраційних робіт, дві нові гробниці на плато біля пірамід Гізи в Каїрі; пам'ятники відкриті для відвідування.
Про це повідомляє РИА Новости.
Гробниці належать до періоду Стародавнього царства і верховному жрецеві фараона Хеопса на ім’я Емрі та його старшому синові Нефер-ба-Птаху одному з царських вельмож.
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"Могили являють собою приклад індивідуальних поховань епохи Стародавнього царства. Відвідувачі зможуть побачити, те які віросповідання були в той час, а також оцінити архітектурно-художній стиль тієї епохи", - сказав присутній на відкритті міністр у справахстарожитностей Єгипту Мамдух ад-Даматі.
Реставраційні роботи з відновлення пам'ятників були розпочаті ще в 2010 році, проте через революції і численні потрясіння були відкладені і поновлені лише шість місяців тому.
Гробниці були знайдені в 1925 році американським археологом Джорджем Рейснером.