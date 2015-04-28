У США шквальний вітер здув з мосту поїзд (Фото. Відео)
01:27, 28 квітня 2015Світ
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В американському місті Элмвуд (штат Луїзіана) через сильну бурю зійшли з рейок і впали з моста 11 залізничних вагонів товарного потяга.
У США шквальний вітер здув з мосту поїзд / twitter
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на місцеву владу.
Вагони впали на землю і зруйнувалися. За попередніми даними, у них не було токсичних речовин, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
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У місті Батон-Руж (штат Луїзіана) через сильний вітер відбулися численні розриви ліній електропередачі. Без електрики залишилися понад 70 тисяч осіб. Поваленими деревами були пошкоджені десятки автомобілів. Рух вулицямисерйозно ускладнено.
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