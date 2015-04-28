У Боснії невідомий застрелив поліцейського з криком "Аллаху акбар"
08:11, 28 квітня 2015Світ
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Один поліцейський загинув, ще двоє були поранені під час нападу озброєного чоловіка на поліцейську дільницю у боснійському місті Зворнік.
REUTERS
Це сталося у понеділок, 27 квітня, повідомляє Радіо Свобода.
За повідомленням поліції, чоловік відкрив стрілянину з криками «Аллаху Акбар».
«Нападник увірвався до дільниці і відкрив стрілянину під час якої один поліцейський загинув, двоє були поранені», – повідомила речниця місцевої поліції Александра Симойлович.
Читайте такожРада ЄС погодилася підписати угоду про асоціацію з Боснією і ГерцеговиноюЗа її словами, поліцейські застрелили нападника. Напад стався о 19.00 за місцевим часом.
Як зазначив боснійський міністр безпеки Драган Мектич, нападник, що мав автоматичну рушницю, загинув під час перестрілки з поліцейськими.
Імам мечеті у Зворніку Мастафа Мухаремович засудив напад.
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