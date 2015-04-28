У Нью-Йорку на аукціоні продадуть телеграму про капітуляцію Німеччини

У Нью-Йорку на аукціон виставлена телеграма, яку наступник Адольфа Гітлера — Карл Деніц (Karl Dönitz) — відправив головнокомандувачу Люфтваффе фельдмаршалу Роберту фон Грайму. У ній глава Третього рейху повідомив, що було підписано акт про беззастережну капітуляцію Німеччини і всі бойові дії припиняться 9 травня 1945 року, повідомляє Лента.ру з посиланням на The Guardian.

«Це було необхідно зробити для того, щоб запобігти знищенню деяких ділянок фронту, яке мало відбутися найближчим часом, а також щоб врятувати якомога більше громадян Німеччини», — повідомляється в телеграмі.

За словами історика Тома Лемба (Tom Lamb), раніше такі документи спалювали або самі німці, або війська союзників, які воювали проти них. «Тому те, що документ вдалося зберегти, дивно», — заявив він.

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Фон Грайм отримав телеграму в 22:40 за місцевим часом 8 травня. Він втік з Німеччини до Праги, де його заарештували американці. Телеграму, надіслану Деніцем, знайшли в його валізі. Після цього папір потрапив до рук американського офіцера, який проводив допит фон Грайма, згодом її власником став один приватний колекціонер. Він і виставив телеграму на аукціон.

Стартова ціна лота - 30 тисяч доларів. Коли відбудеться аукціон, видання не повідомляє.

Перед самогубством 30 квітня 1945 року, фюрер Третього рейху Адольф Гітлер склав Політичний заповіт. У ньому він призначив Карла Деніца своїм наступником на посаді глави держави і верховного головнокомандувача. На Нюрнберзькому процесі Деніца засудили до 10 років позбавлення волі за військові злочини, зокрема за ведення підводної війни. Решту свого життя він провів у Західній Німеччині. Помер Деніц від серцевого нападу в 1980 році у віці 89 років.