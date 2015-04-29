Пропутінський прем'єр Угорщини хоче запровадити смертну кару і трудові табори для іммігрантів

Він також нагадав про свою репутацію "білої ворони" серед європейських лідерів, порівнявши нелегальних іммігрантів з "терористами" і заявив, що їх треба "примушувати працювати". Про це пише The Guardian.

Про повернення смертної кари Орбан заговорив на тлі вбивства жінки на півдні Угорщини. Друг президента РФ Володимира Путіна в Європі знову взявся критикувати норми ЄС про заборону страт. Хоча Будапешт відмовився від такого покарання за злочини ще в 1989 році, коли комуністичний режим у країні зазнав краху.

"Питання смертної кари треба поставити на порядок денний в Угорщині. Наша країна не зупиниться ні перед чим, коли йдеться про захист наших громадян", - сказав Орбан. У Брюсселі попередили, що відновлення смертної кари може позбавити Угорщину деяких прав і пільг в Євросоюзі.

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В цей же час, Орбан також збирається провести у своїй країні опитування, щоб дати волю своїм твердим переконанням, націленим проти іммігрантів. Угорці повинні будуть відповісти на питання, чи згодні вони з твердженням, що трудові іммігранти шкодять економіці та добробуту угорського народу. Також громадяни Угорщини повинні будуть визначитися, чи підтримують ініціативу уряду "відправляти нелегальних іммігрантів в трудові табори і чи не вважають вони, що приїжджі з-за кордону "сприяють поширенню тероризму".

Останнім часом в Угорщині рейтинги проурядової коаліції впали більше ніж на третину. За проросійську політику опоненти називають Віктора Орбана «молодшим братом Путіна», а Євросоюз критикує чинний угорський уряд за згортання демократії і прийняття законів, які суперечать нормативним актам ЄС.