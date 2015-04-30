Кадиров готовий дати свідчення у справі про вбивство Нємцова

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що якщо його свідчення допоможуть у розслідуванні вбивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова, то він «із задоволенням допоможе слідству».

Про це він заявив в інтерв'ю радіостанції «Говорит Москва».

«Я готовий дати свідчення з задоволенням. Які проблеми. Якщо тим більше вимагають діти. Якщо доведуть, що вбив Заур Дадаєв, то нехай він посидить у тюрмі термін, який йому призначить суд. Якщо людина вчиняє злочин, то вона має нести за це відповідальність»,- сказав Кадиров.

Між тим глава Чечні зазначив, що йому цікаво дізнатися, які саме питання виникли до нього у адвокатів Бориса Нємцова.

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«Мені цікаво, що вони кажуть, як вони кажуть, чому у них до мене питання. Вони кажуть, що нібито Кадиров колись сказав Нємцову, а я не пам'ятаю цього. Просто Нємцов, інші, та п'ята колона, коли їх починають забувати, то вони відразу про мене згадують, щоб певне населення Росії заговорило про Кадирова, щоб вони були на плаву», - сказав Кадиров.

Нагадаємо, опозиційного політика застрелили пізно ввечері 27 лютого на Великому Москворецькому мосту недалеко від Кремля. У справі проходять п'ять осіб.