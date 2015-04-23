Кадиров заявив, що готовий за наказом Путіна залишити свій пост

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що готовий піти зі своєї посади, якщо це необхідно, і вважає "смішними" спроби окремих сил протиставляти його президенту РФ Володимиру Путіну, повідомляє РИА Новости.

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Нагадаємо, раніше широкий резонанс отримали слова Кадирова, який зробив різку заяву про спецоперацію ставропольских силовиків, в ході якої було вбито жителя Чечні Джамбулата Дадаєва. Прес-секретар президента РФ в четвер заявив, що Кремль ознайомиться із заявою Кадирова.

"Я піхотинець верховного головнокомандувача. Якщо мені дадуть наказ, я його виконаю на всі 100%. Треба буде піти - піду, померти я теж готовий. Тому протиставляти Кадирова президенту просто смішно. Він наш верховний головнокомандувач", - заявив Кадиров журналістам у четвер.