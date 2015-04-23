Кадиров заявив, що готовий за наказом Путіна залишити свій пост
Кадиров заявив, що готовий піти зі своєї посади, якщо це необхідно.
Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що готовий піти зі своєї посади, якщо це необхідно, і вважає "смішними" спроби окремих сил протиставляти його президенту РФ Володимиру Путіну, повідомляє РИА Новости.
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Нагадаємо, раніше широкий резонанс отримали слова Кадирова, який зробив різку заяву про спецоперацію ставропольских силовиків, в ході якої було вбито жителя Чечні Джамбулата Дадаєва. Прес-секретар президента РФ в четвер заявив, що Кремль ознайомиться із заявою Кадирова.
"Я піхотинець верховного головнокомандувача. Якщо мені дадуть наказ, я його виконаю на всі 100%. Треба буде піти - піду, померти я теж готовий. Тому протиставляти Кадирова президенту просто смішно. Він наш верховний головнокомандувач", - заявив Кадиров журналістам у четвер.