Юнкер вимагає негайних пояснень від Орбана щодо його заяви про відновлення смертної кари в Угорщині

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має негайно дати пояснення щодо того, що він не має намірів вводити смертну кару.

Про це заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер у Брюсселі, передає Європейська правда.

За його словами, хартія ЄС про основні права забороняє вводити смертну кару і такі "очевидні речі" навіть не підлягають обговоренню.

За словами Юнкера, якщо Орбан не відмовиться від своєї ідеї, можна очікувати протистояння між ЄС та Угорщиною.

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"Віктор Орбан має негайно чітко пояснити, що в нього немає наміру вводити смертну кару. Якщо в нього будуть такі наміри, буде боротьба", - наголосив голова Єврокомісії.

Нагадаємо, Орбан раніше заявив, що смертну кару слід повернути до порядку денного в Угорщині.

В Єврокомісії в середу заявили, що в ЄС ніхто не може бути засудженим до смертної кари, це один зі стовпів Євросоюзу.