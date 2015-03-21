Папа Римський: Смертна кара - це неприпустима форма покарання

03:28, 21 березня 2015
Світ
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Папа Римський Франциск заявив, що смертна кара - це неприпустима форма покарання людини, незважаючи на те, який би злочин вона скоїла.

Папа Франциск / cbc.ca

Зустрічаючись у Ватикані з членами Міжнародної комісії проти смертної кари, він підкреслив, що вища міра покарання сама порушує закон про недоторканність людського життя, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

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При цьому понтифік зазначив, що поки що людство не винайшло гуманного способу страчувати людей.

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