Папа Римський: Смертна кара - це неприпустима форма покарання
03:28, 21 березня 2015Світ
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Папа Римський Франциск заявив, що смертна кара - це неприпустима форма покарання людини, незважаючи на те, який би злочин вона скоїла.
Папа Франциск засудив смертну кару в усіх випадках / cbc.ca
Зустрічаючись у Ватикані з членами Міжнародної комісії проти смертної кари, він підкреслив, що вища міра покарання сама порушує закон про недоторканність людського життя, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
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При цьому понтифік зазначив, що поки що людство не винайшло гуманного способу страчувати людей.
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