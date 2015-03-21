Папа Римський: Смертна кара - це неприпустима форма покарання

Зустрічаючись у Ватикані з членами Міжнародної комісії проти смертної кари, він підкреслив, що вища міра покарання сама порушує закон про недоторканність людського життя, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Читайте такожПапа Франциск зустрівся з групою французьких бездомних

При цьому понтифік зазначив, що поки що людство не винайшло гуманного способу страчувати людей.