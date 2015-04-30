У НАТО заявили, що РФ використовує "режим тиші" для перегрупування військ і можливого наступу
Командувач сухопутними силами НАТО в Європі генерал Філіп Бридлав заявив, що Росія використовує "режим тиші" на сході України для перегрупування військ і можливого наступу.
За словами генерала, Пентагон застали зненацька останні російські переміщення в Україні, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Виступаючи перед комітетом з питань збройних сил сенату США, генерал Брідлав сказав, що американські спецслужби повинні мати більше можливостей стежити за діями Росії в регіоні.
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Ситуація в Україні залишається крихкою і нестабільною, додав він.
Брідлав неодноразово заявляв, що в Донецькій і Луганській областях присутня велика кількість російських військовослужбовців, які навчають і консультують сили сепаратистів.
Росія кожного разу заперечує твердження західних країн і міжнародних експертів про її безпосередню участь у конфлікті в Україні.
Раніше генерал Брідлав заявляв, що Захід повинен включитися в інформаційну війну з Росією.