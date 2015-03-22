Брідлав: Захід повинен включитися в інформаційну війну з Росією

Про це заявив головнокомандувач силами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав, повідомляє Українська правда з посиланням на Infowars.

Ми повинні як західна група націй або як союз брати участь у цій інформаційній війні. Метод боротьби із неправдивою інформацією полягає в тому, щоб оприлюднити цю брехню і викрити її”, - сказав Брідлав.

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Раніше Брідлав заявив, що Захід повинен розглянути питання про використання всіх інструментів, щоб допомогти Україні, в тому числі щодо поставки оборонного озброєння.