Російська журналістка: "До 70-річчя Перемоги РФ втратила Україну, союзників і власну країну"

Про це пише російська журналістка Наталія Геворкян у колонці для радіо "Свобода". "До 70-річчя Перемоги ми втратили близький нам народ, який боровся з фашизмом у лавах радянської армії. Наші союзники в тій війні стали "пиндосами" і "гейропою"", - продовжує журналістка.

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"У кошмарному сні мені не могло приснитися, що Україна стане для Росії "фашистською" і що 9 травня наші народи будуть святкувати одну на всіх нас перемогу в стані війни один з одним. Вперше за 70 років нас розвели так, що не склеїти, не накрити спільний стіл, не обійнятися. Не тільки союзники в тій війні, але і рідна і близька країна 9 травня не буде поруч. І, швидше за все, Україна, як і весь світ, поступово почне святкувати 8 травня – закінчення Другої світової, а не Великої Вітчизняної", - пише Наталія Геворкян.

Вона зазначає, що "в цьому приступі самовпевненості, агресивності по відношенню до зовнішнього світу Росія маргіналізується. Ображена, зла і... ні, не сильна. Сильна – Німеччина та її канцлер, яка 10 травня приїде в Москву і покладе квіти до могили Невідомого солдата. Німеччина, яка пройшла через крах і сором і знайшла в собі сили покаятися і побудувати нову країну. Німеччина, куди їдуть багато росіян. Німеччина, яка програла все і прийшла до 70-річчя своєї поразки країною номер один у Європі".

У той же час Наталія Геворкян підкреслює, що 70 років потому у країні-переможниці люди і їх життя не стали безумовною і найважливішою цінністю, оскільки в Росії на розкрутку свята 9 травня виділяється в три рази більше грошей, ніж на покупку і ремонт квартир для ветеранів, і на їх лікування. "Народ якось лякаюче байдужий до цього і навіть ніби радіє", - зазначає Наталія Геворкян.

"Можна прикрасити машину гаслом "Спасибі дідові за Перемогу!" і в той же час спокійно проїхати повз голосуючого на узбіччі діда в орденах", - зазначає журналістка, додаючи, що "народ, який переміг нацизм, залишився масою, якою легко маніпулювати, і яка рабськи заглядає в очі вождю".