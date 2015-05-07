У Росії в'язні захопили колонію через нелюдське ставлення адміністрації - правозахисники

Захоплення колонії сталося на знак протесту проти постійного побиття та нелюдського ставлення з боку адміністрації, передає ТСН із посиланням на правозахисника порталу «Гулаг.нет».

Повідомляється, що ув'язнені підпалили житлові бараки та розгромили медчастину.

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За попередньою інформацією, колонія перебуває під контролем бунтівників, є заручники серед персоналу, а кількість потерпілих унаслідок бунту – щонайменше 72 особи.

Однак Федеральна служба виконання покарань РФ інформацію про бунт спростовує, пояснюючи це внутрішнім конфліктом між групами ув'язнених. За словами правоохоронців, ситуація під контролем, а колонія оточена силовиками.

Нагадаємо, минулого року УНІАН повідомляв, що в'язнів російських тюрем можуть відправити на прибирання околиць Сочі після Зимової олімпіади, а також на будівництво мосту через Керченську протоку.