ЗМІ: Вперше після завершення "холодної війни" запрацює "гаряча лінія" Росія-НАТО

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на газету FAZ, встановлення з'єднання з Москвою відбувається в обстановці секретності.

Зазначається, що до прямих переговорів з Москвою отримають доступ головнокомандуючий об'єднаними силами НАТО в Європі і голова військового комітету НАТО. При цьому канали зв'язку завжди залишатимуться відкритими і будуть постійно проходити перевірку.

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Згідно з повідомленням, час активації прямої лінії і подробиці її встановлення залишаються засекреченими. За даними FAZ, російська сторона вже отримала контактні номери.

За даними видання, ініціатива створення подібного зв'язку належить міністру закордонних справ Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру. У зв'язку зі зростанням напруженості в світі через український конфлікт глава німецького зовнішньополітичного відомства запропонував налагодити пряме сполучення між Росією і НАТО на випадок виникнення кризових ситуацій.

Варто відзначити, що після Карибської кризи 1962 року між військовим керівництвом СРСР і США також було встановлено прямий телетайпний зв'язок. Він носив назву "червоний телефон".