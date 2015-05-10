Папа Римський зустрівся з Раулем Кастро (фоторепортаж)

Папа Римський Франциск зустрівся з головою Державної ради Куби Раулем Кастро, приватна бесіда тривала близько години.

Як повідомляє РИА Новости, зустріч проходила у Ватикані у залі Павла VI.

"Я подякував Святому Отцю за його внесок у відновлення відносин між Кубою та Сполученими Штатами", - сказав Кастро після зустрічі.

Зустріч кубинського лідера з понтифіком відбулася за кілька місяців до візиту Франциска на Кубу.

У квітні стало відомо, що Папа Римський у вересні відвідає Кубу. Повідомлялося, що програму "розширеної подорожі" понтифіка буде оприлюднено пізніше.

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Планується, що Франциск здійснить візит до США 22-27 вересня, де відвідає Вашингтон, Нью-Йорк і Філадельфію. Очікується, що глава Римо-католицької церкви ввечері 22 вересня прибуде до Вашингтона, де наступного дня зустрінеться у Білому домі з президентом США Бараком Обамою. Крім того, планується виступ понтифіка в американському Конгресі. Передбачається, що 24 вересня Папа побуває у Штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, де відкриється засідання саміту, присвяченого сталому розвитку. 26-27 вересня Франциск плануває провести у Філадельфії, де в цей час проходитиме Всесвітній день сімей.

У 2012 році Кубу відвідував з візитом Папа Бенедикт XVI. У 1998 році пастирську поїздку на Кубу здійснив Іван Павло II.