Путін запевнив президента Чехії, що вторгнення на схід України не буде

«Президент Путін мене запевнив, що вторгнення сходові України не загрожує», - цитує президента Чехії Радіо Свобода із посиланням на його інтев'ю празькому інтернет-виданню iDNES.cz.

Земан також вважає, що у зв’язку з цим санкції Європейського союзу щодо Росії можуть бути скасовані ще до кінця цього року.

Прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка цієї думки президента Чехії не поділяє. «Санкції, запроваджені ЄС, тісно пов’язані з мінськими угодами. Мінські угоди поки що не виконуються, причому передбачається їхнє виконання протягом цілого поточного року. Тобто не можна реально передбачати, що мінські угоди будуть виконані ще перед кінцем цього року», – наголосив голова уряду Чехії.

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Так само низка чеських громадських організацій виступила із заявою, у якій звертається увага на підтримку, на думку авторів документа, Мілошем Земаном «гібридної війни» Росії проти України під час його візиту до Москви.

Частину санкцій Європейського союзу щодо Росії мають формально переглядати у липні, ще частину у вересні. Але в Євросоюзі вже вирішили, що ставлять можливість зняття економічних санкцій з Росії у залежність від повного виконання нею мінських домовленостей, а це повне виконання самі домовленості передбачають на кінець нинішнього року.

Раніше УНІАН повідомляв, що Сенат Чехії прийняв петицію про відставку президента за "зраду батьківщини". Громадяни, які підписали петицію, звинуватили Земана в проросійській зовнішній політиці, зраді інтересів батьківщини і образі гідного імені Чехії у світі.