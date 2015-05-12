Новий землетрус в Непалі забрав життя 26 осіб - ЗМІ

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на інтернет-газету Bangladesh News 24 і агентство IANS.

Одночасно в Twitter Національного центру з надзвичайних ситуацій з'явилися дані про 16 загиблих і 335 постраждалих.

Черговий землетрус, магнітуда якого склала 7,3, відбувся в Непалі 12 травня. За даними індійського метеорологічного департаменту, за ним пішли не менше трьох афтершоків, магнітуда яких склала 6,2, 5,4 і 4,8.

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Епіцентр землетрусу знаходився приблизно в 70 кілометрах на схід від столиці Непалу — Катманду. Підземні поштовхи також відчувалися і в Індії. За даними агентства Press Trust of India, в східному штаті Біхар в результаті землетрусу загинули дві людини.

25 квітня в Непалі стався землетрус магнітудою 7,9. Епіцентр розташовувався в 82 кілометрах на північний захід від Катманду. За першим підземним поштовхом було близько сотні афтершоків. Жертвами землетрусу стали понад вісім тисяч осіб.