Лукашенко пройшов перевірку на антисемітизм

Такий відповідь на своє звернення отримала білоруська правозахисниця Тетяна Ревяко, пише Білоруський партизан.

Чиновники прокуратури переконані, що доводи правозахисниці «дискусійні», сама ж Тетяна Ревяко буде домагатися відповіді по суті.

"Виходячи зі змісту вашого звернення, інформації про порушення законодавства у ньому не міститься, наведені Вами аргументи мають дискусійний характер. За таких обставин підстав для вирішення його по суті немаэ", - таку відповідь отримала правозахисниця з підписом заступника начальника відділу нагляду за додержанням прав і свобод громадян Єлісєєва.

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Нагадаємо, 29 квітня 2015 року, виступаючи з щорічним посланням до народу і парламенту, президент Білорусі Олександр Лукашенко, звертаючись до голови Міноблвиконкому Семена Шапіро, сказав наступне: "Я вас просив рік тому взяти всіх євреїв під контроль у Білорусі".

Правозахисниця звернулася в Генпрокуратуру відразу ж після цього, попросивши провести прокурорську перевірку і з'ясувати "під контроль глава держави дав розпорядження поставити дану національну групу, у зв'язку з якими обставинами та з якою метою".

Вона також просила дати оцінку даного висловлювання Лукашенка з метою з'ясування, чи не міститься в ньому ознак злочину, передбаченого Статтею 130 Кримінального кодексу Білорусі "Розпалювання расової, національної або релігійної ворожнечі або ворожнечі".