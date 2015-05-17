У Росії заявили, що дії США можуть підштовхнути РФ до нарощування ядерних арсеналів

Таку думку висловив директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Михайло Ульянов, повідомляє ТАСС.

За його словами, в основі пропозиції США про скорочення кількості розгорнутих боєзарядів на третину лежить розуміння того, що вони зможуть захистити себе і союзників навіть при таких низьких рівнях.

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"Ми такий висновок зробити не можемо, тому що для нас через дії США з'являються зовсім протилежні чинники, які при деяких обставинах взагалі можуть підштовхнути до того, щоб почати нарощувати (ядерні арсенали). Поки ми не збираємося це робити, але те, що роблять американці, об'єктивно вкрай ускладнює, а може бути, взагалі позбавляє всякої перспективи подальших кроків в області ядерного роззброєння", - попередив дипломат. За його словами, така "об'єктивна реальність" того, що відбувається.

У той же час, він зазначив, що зараз "процес скорочення (кількості ядерної зброї) йде і закінчиться 5 лютого 2018 року - через сім років після набуття чинності нового Договору про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО)". "Тобто процес триває, і це - наше першочергове завдання. Це договірні зобов'язання, вони будуть виконані", - підкреслив Ульянов.

За його словами, зараз ДСНО "цілком влаштовує Росію. "На сьогоднішній день в наявності немає таких факторів, які робили б продовження нашої участі в договорі таким, що не відповідає інтересам Російської Федерації, але теоретично, через дії США, така ситуація може виникнути, чого ми не хотіли б", - сказав представник МЗС.