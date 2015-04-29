Австрія закликала повністю заборонити ядерну зброю

Австрія закликала заборонити ядерну зброю, оскільки її застосування тягне за собою катастрофічні гуманітарні наслідки.

Про це заявив глава МЗС Австрії Себастьян Курц під час виступу на конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), зазначивши, що цю ініціативу підтримують 159 держав, передає LB.ua з посиланням на агентство Рейтер.

"Єдиний спосіб гарантувати, що ядерна зброя ніколи не буде використовуватися знову - це її повна ліквідація. Усі держави несуть відповідальність за запобігання використання ядерної зброї", - сказав він у зверненні до 191 країни-учасниці Договору.

Читайте такожГенсек ООН: рух до загального ядерного роззброєння розвернувся назад

Між тим, хоча ініціативу підтримують дипломати 159 держав-членів ДНЯЗ, вона практично не має підтримки серед ядерних держав і членів Радбезу, що мають право вето, - США, Британії, Франції, Росії та Китаю.

Держави, які, ймовірно, мають ядерну зброю - Ізраїль, Пакистан, Індія і КНДР - не перелічені серед прихильників ініціативи.