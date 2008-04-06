Журналістка спіймала державний тестовий центр на хабарі

Іммігранти, які прагнуть здобути підданство Великобританії, витрачають сотні фунтів на хабарі, щоб скласти іспит з англійської мови, повідомляє газета The Telegraph з посиланням на журналістське розслідування в передачі на Radio 5.

Журналістка, видаючи себе за іммігрантку, яка ледь говорить англійською, домовилася з агентом однієї з мовних шкіл Лондона про допомогу при здачі державного іспиту. При цьому їй назвали ціну - 900 фунтів стерлінгів.

Співробітниці британського радіо пояснили, що прийти на іспит все таки треба, але робити нічого не буде потрібно, "тільки вдавати, що складаєш тест". Потім журналістку навчили правильно вимовляти написані на папірці правильні відповіді в частині іспиту з усної мови.

Іспити на знання англійської мови і культури були введені для претендентів на британське підданство в 2005 році. На підготовку до них рекомендується витратити від 150 до 200 годин залежно від рівня знань кандидата.

Лента.ру