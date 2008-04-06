Холодна війна між Росією та США закінчилася
12:03, 06 квітня 2008Світ
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Версія Джорджа Буша
Холодна війна між США і Росією закінчилася, заявив президент США Джордж Буш на прес-конференції за підсумками переговорів з російським лідером Володимиром Путіним. "Ми витратили багато сил, щоб закінчити холодну війну. Вона вже закінчилася. Багато хто думає що вона триває, але це не так. Ми багато що зробили, щоб поводитися дружньо", - запевнив Дж.Буш.
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