Іран пригрозив Ізраїлю ракетним "дощем"

Про це повідомляє DT.UA з посиланням на видання The Times of Israel.

Іран звинуватив Ізраїль у загрозі ядерного удару по ІДІЛ, як пишуть іранські ЗМІ. Доповідь агентства Fars Ірану констатує, що у відповідь на нібито загрозу з боку Ізраїлю Сафаві пригрозив йому запуском ракет.

"Сіоністи і США знають про владу Ірану і Хезболли, і вони знають, що за 80 тисяч (іранських) ракети готові до "дощу" на Тель-Авів і Хайфу", - сказав він. За його словами, багато військових можливостей і досягнень були "сховані від сторонніх очей".

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"Наша відповідь розтрощить не тільки сіоністський режим, але і будь-якого іншого агресора, який має намір прийняти заходи проти нас", - додав іранський генерал-майор.

Причиною такої різкої заяви з боку Тегерана стало висловлювання ізраїльського міністра оборони Моше Яалона в травні поточного року про застосування "певних заходів" у відповідь на загрози, які походять від таких країн, як Іран. Він навів приклад того, як США атакували Хіросіму і Нагасакі.