Буш: ПРО в Європі більше однієї ракети перехопити не зможе... ну дві

Елементи американської системи ПРО в Європі призначені для захисту від одиничних, а не від масових запусків ракет, заявив президент США Джордж Буш.

"...Це оборонна, не наступальна система. Вона спрямована проти можливості одиничного або подвійного пуску ракети, щоб захистити нас. Вона не спрямована на те, щоб стримувати Росію", - сказав Буш на прес-конференції в Сочі.

Президент США наголосив, що Росія - не ворог, а країна, "з якою нам потрібно працювати".

"Ця система спрямована на боротьбу з загрозами, з якими стикаємося ми всі", - наголосив Буш.

США мають намір розмістити об`єкти своєї системи в Східній Європі: десять ракет-перехоплювачів - в Польщі, а в Чехії - радари. Вашингтон мотивує це ракетною загрозою з боку Ірану. Перша ракета ПРО може бути поставлена на бойове чергування в Європі вже до 2011 року, а повномасштабне розгортання всіх десятьох, ймовірно, буде завершене до 2013 року.

Росія проти розгортання третього позиційного району ПРО США в Європі поблизу своїх кордонів, розцінюючи це як загрозу для своєї національної безпеки.